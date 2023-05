Napoli, Osimhen: "Abbiamo capito di poter vincere lo scudetto dopo il successo in casa della Roma"

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming al termine della partita contro l'Udinese. Gli uomini di Spalletti hanno pareggiato 1-1 e grazie a questo risultato si sono laureati Campioni d'Italia con cinque giornate d'anticipo. Ecco uno stralcio delle parole del centravanti nigeriano.

OSIMHEN A DAZN

Quale è stata la partita in cui avete capito che avreste potuto vincere lo scudetto?

"La partita contro la Roma allo Stadio Olimpico, quando abbiamo vinto 0-1. Rispetto molto la Roma, è una grande squadra, ma per come abbiamo combattuto fino alla fine abbiamo capito che avevamo il potenziale e la qualità per vincere lo scudetto".