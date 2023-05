Serie A, il Napoli pareggia 1-1 contro l'Udinese e si laurea Campione d'Italia con cinque giornate d'anticipo. L'Empoli batte 3-1 il Bologna

Giorno storico per il Napoli. I partenopei hanno pareggiato 1-1 contro l'Udinese nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A e si sono laureati Campioni d'Italia per la terza volta nella loro storia. I friulani erano passati in vantaggio con Lovric al 13', ma la rete di Osimhen al minuto 52 ha pareggiato i conti e regalato lo scudetto agli uomini di Spalletti. Con questo risultato il Napoli è salito a 80 punti, a +16 sulla Lazio seconda a cinque giornate dal termine. L'Udinese, invece, scende al dodicesimo posto a quota 45 punti.

Grande vittoria dell'Empoli, che ha battuto 3-1 il Bologna grazie all'autogol di Lucumí e alle reti di Akpa Akpro e Cambiaghi. Inutile il rigore di Orsolini all'88'. I toscani raggiungono quota 35 punti e si portano a +8 sulla zona retrocessione, mentre il Bologna resta nona con 45 punti.