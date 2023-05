FOTO - Roma-Salernitana, presente allo Stadio Olimpico la nazionale italiana femminile di basket

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Salernitana, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Tra i 64.286 spettatori presenti (32esimo sold out) c'è anche la nazionale italiana femminile di basket, che si trova in ritiro nella Capitale per preparare i prossimi Europei in programma dal 15 al 25 giugno in Israele e in Slovenia.