FOTO e VIDEO - Roma in partenza per Bologna: out Dybala, Rui Patricio e gli infortunati. C'è Wijnaldum

Dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, la Roma è in partenza verso Bologna, dove domani alle ore 18 affronterà la squadra di Thiago Motta nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Come riportato dalla società giallorossa sul proprio profilo Twitter, la squadra si trova in aeroporto e a breve partirà. Non sono stati convocati Dybala e Rui Patricio, fuori anche gli infortunati Smalling, Llorente, Karsdorp ed El Shaarawy. C'è invece Wijnaldum. Aggregati i Primavera Del Bello (alla prima chiamata), Missori, Faticanti, Falasca, Keramitsis e Majchrzak.

16:59 - La Roma ha raggiunto l'aeroporto.