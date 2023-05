VIDEO - Trigoria: l'allenamento di rifinitura alla vigilia di Bologna-Roma

Questa mattina i giallorossi sono scesi in campo al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per svolgere l'ultimo allenamento prima di Bologna-Roma, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18. Prima dell'inizio della seduta José Mourinho ha parlato alla squadra, raccolta in cerchio per ascoltare le parole del mister. Successivamente i calciatori hanno svolto sia esercizi atletici sia con il pallone. Aggregati anche alcuni giovani della Primavera come Falasca, Majchrzak, Missori, Keramitsis e Faticanti.