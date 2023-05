Allenamento per il Bologna in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica alle ore 18. A due giorni dalla partita contro la squadra di José Mourinho, i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete. Non hanno lavorato con i compagni, ma l'hanno fatto in modo differenziato Roberto Soriano e Nicola Sansone, mentre Georgios Kyriakopoulos è rimasto a riposo.

(bolognafc.it)

