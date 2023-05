Bologna-Roma, prima convocazione per il portiere classe 2004 Del Bello (FOTO)

José Mourinho è alle prese con numerosi infortunati in rosa in questa fase della stagione e in vista della trasferta di Bologna ha deciso di lasciare a riposo anche Paulo Dybala e Rui Patricio. Il tecnico portoghese, quindi, ha chiamato molti ragazzi della Primavera tra cui Jacopo Del Bello, alla prima convocazione con i grandi. La sua agenzia, la Gea World, ha celebrato sui social il traguardo raggiunto dal classe 2004.