Udinese, seduta tattica in vista della Roma. Ipotesi ritiro rinviata

L'Udinese continua la preparazione per il match contro la Roma, valido per la trentesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45. Ecco il report dell'allenamento della squadra friulana: "Allenamento mattutino sui campi del Bruseschi per i bianconeri. La squadra ha sostenuto una seduta tattica in vista del match contro la Roma. Domani mattina è in programma la rifinitura, a seguire la partenza per la Capitale".

Intanto il presidente dell'Udinese ha deciso che la squadra non andrà in ritiro in vista della Roma. Secondo quanto riferito dal quotidiano, la società si aspetta una prestazione importante da parte degli uomini di Sottil e in caso di risultato negativo si sceglierà la via del ritiro.

