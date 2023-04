Udinese: ipotesi ritiro in vista della gara contro la Roma

Domenica 16 aprile alle ore 20:45 la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico l'Udinese nel match valido per la trentesima giornata di Serie A. Dopo un inizio strepitoso, i friulani hanno incontrato delle difficoltà e in classifica sono crollati al decimo posto. Secondo quanto riportato dal quotidiano nell'edizione odierna, la società starebbe valutando l'ipotesi di mandare la squadra in ritiro per preparare al meglio la sfida contro i giallorossi. La dirigenza ha massima fiducia nell'operato dell'allenatore Sottil, ma il brutto secondo tempo disputato con il Monza e le sole tre vittorie ottenute nelle ultime 21 giornate fanno riflettere.

(Il Gazzettino)