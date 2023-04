Serie A, ko Inter a San Siro: il Monza passa 1-0. Nerazzurri a -2 da Roma e Milan

Si chiude il sabato di Serie A con la sfida tra Inter e Monza a San Siro valida per la 30esima giornata di campionato: la squadra di Raffaele Palladino supera di misura i nerazzurri per 1-0, decide al 78' la rete di testa di Caldirola su calcio d'angolo. Con questa sconfitta l'Inter resta a 51 punti, a -2 dal Milan - che oggi ha pareggiato 1-1 col Bologna - e dalla Roma che domani sera affronterà l'Udinese. Il Monza si porta a 38 punti in classifica.