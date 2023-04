Serie A, il Milan frena ancora: a Bologna finisce 1-1. Domani la Roma può andare a +3 sui rossoneri

Secondo pareggio consecutivo in campionato per il Milan, che, dopo lo 0-0 a San Siro con l'Empoli, frena ancora al Dall'Ara, dove viene fermato sull'1-1 dal Bologna. Sono proprio gli uomini di Thiago Motta a passare in vantaggio dopo soli 60 secondi con Nicola Sansone, mentre la squadra di Stefano Pioli, imbottita di riserve, trova il gol del definitivo pareggio al 40' con Tommaso Pobega.

Il Milan si porta così momentaneamente a pari punti con la Roma, che domani avrà la possibilità di allungare a +3 se dovesse battere l'Udinese. In caso di vittoria stasera con il Monza, invece, l'Inter supererebbe i cugini portandosi sopra di un punto.