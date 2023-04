Roma-Udinese, Pellegrini torna al gol su azione in Serie A dopo 560 giorni

Roma-Udinese sarà una partita indimenticabile per Lorenzo Pellegrini. Questa sera il centrocampista ha raggiunto la 100esima presenza da capitano con la maglia giallorossa e ha impreziosito questo traguardo con il gol del 2-0. Una liberazione per il numero 7, il quale è tornato a segnare su azione in Serie A dopo 560 giorni: l'ultima volta si era verificato il 3 ottobre 2021, in occasione di Roma-Empoli. A riportarlo il portale di statistiche OptaPaolo.

