FOTO - Roma-Udinese, 100esima presenza con la fascia al braccio per Pellegrini. Lo striscione della Curva Sud: "Nel bene o nel male... il capitano rimane tale"

Alle 20:45 la Roma affronta l'Udinese nel match valido per la trentesima giornata di Serie A in uno Stadio Olimpico (come sempre) gremito. I giallorossi hanno un'importante occasione per allungare sulle rivali, motivo per cui José Mourinho ha optato per poco turnover. Anche oggi Lorenzo Pellegrini è partito titolare e per lui questa gara è davvero speciale, infatti rappresenta la centesima presenza con la fascia da capitano da quando indossa la maglia della Roma. Il centrocampista non sta vivendo un periodo brillante, ma i tifosi si sono schierati dalla sua parte: "Nel bene o nel male... il capitano rimane tale", lo striscione apparso in Curva Sud a pochi minuti dal calcio d'inizio.

Su Twitter la Roma ha celebrato il grande traguardo raggiunto da Pellegrini: "Per la 100a volta, in campo da capitano, Daje, Lorenzo, daje Roma".