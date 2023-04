Roma-Milan: problema al ginocchio per Kumbulla. Entra Bove e Cristante scala al centro della difesa

Aumenta l'emergenza infortuni, soprattutto in difesa, in casa Roma. Al 15' del match contro il Milan, infatti, Marash Kumbulla è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio al ginocchio, dopo uno scontro fortuito nell'area giallorossa con Olivier Giroud. L'albanese ha provato a rimanere in campo, ma dopo pochi secondi ha dovuto alzare bandiera bianca. Al suo posto è entrato Edoardo Bove, con Bryan Cristante che è scalato al centro della difesa a tre.