Roma-Milan, MOURINHO: "Momento decisivo, siamo in difficoltà. Ma abbiamo fiducia in chi gioca oggi"

Scontro Champions allo Stadio Olimpico: alle 18.00 la Roma, dopo la sconfitta con l'Atalanta, ospita il Milan nella 32esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

"Qualcuno di voi mi chiedeva degli obiettivi alla fine della stagione, sono sempre stato tranquillo nel dire che dipende dalla situazione: una cosa è la squadra al massimo del potenziale, un'altra una squadra con dei problemi. Questo è un momento decisivo della stagione e siamo in difficoltà".

Qui avete subito gol solo con Sassuolo, come si trova questa continuità?

"Vediamo se troviamo continuità oggi. Dobbiamo avere fiducia nei giocatori che giocano ma dobbiamo anche sapere che in una rosa come la nostra fa la differenza se gioca il giocatore A o B. Abbiamo lavorato e abbiamo cercato di dare ai ragazzi fiducia, di aiutarli al massimo per cercare di ridurre l'imprevedibilità del gioco. Ma vediamo, sarà dura ma sicuramente avremo la voglia e l'empatia con questo stadio. Speriamo di fare una buona gara e un buon risultato".