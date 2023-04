Roma-Milan: ok dalla Lega Serie A per giocare con la scritta SPQR al posto dello sponsor Digitalbits

La scritta SPQR torna sulla maglia della Roma. Come rivelato dal giornalista del Corriere dello Sport, Jacopo Aliprandi, la Lega Serie A ha infatti dato l'ok ai giallorossi per sostituire lo sponsor Digitalbits, sospeso dalle maglie della prima squadra per l'inadempienza di un pagamento nei confronti della società capitolina, con la sigla che rappresenta la frase "Senatvs Popololvsque Romanvs". Questa era già stata presente sulle maglie della Roma durante un derby giocato nella stagione 2016-2017.

