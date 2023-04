ROMA-MILAN: le probabili formazioni. Celik a destra, doppio centravanti Belotti-Abraham

Spareggio Champions all'Olimpico. Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, la Roma ospita il Milan, appaiato in classifica ai giallorossi al quarto posto. Tante assenze per Mourinho, che dovrà a fare a meno di Smalling e Llorente, infortunati, mentre Dybala va in panchina. Il tecnico opta per un 3-5-2: scelte obbligate in difesa con il terzetto Mancini-Kumbulla-Ibanez, Celik e Spinazzola esterni di centrocampo con Matic, Cristante e Pellegrini in mezzo. In attacco spazio al doppio centravanti Abraham-Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, Belotti.

A disp.: Boer, Svilar, Solbakken, Camara, Dybala, Bove, Zalewski, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy.

All.: Mourinho

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Rebic, Bakayoko, Kalulu, Origi, Thiaw, Messias, Vranckx, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere.

All.: Pioli

Arbitro: Orsato. Assistenti: Baccini - Berti. IV uomo: Camplone. VAR: Di Paolo. AVAR: Abbattista.

PREPARTITA

17.30 - In corso il riscaldamento della Roma.

17.05 - Anche la Roma comunica l'11 iniziale:

17.00 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa la formazione della Roma:

Formazione #Ufficiale #ASRoma

3-5-2

Rui Patricio

---

Mancini

Kumbulla

Ibanez

----

Celik

Cristante

Matic

Pellegrini

Spinazzola

---

Abraham

Belotti #RomaMilan pic.twitter.com/1wVuLXRLHX — Angelo Mangiante (@angelomangiante) April 29, 2023

16.58 - Il Milan annuncia le scelte di Pioli:

Your AC Milan side to take on Roma ?#RomaMilan #SempreMilan

Brought to you by @Sorare pic.twitter.com/5iXEmGUxgq — AC Milan (@acmilan) April 29, 2023

16.45 - In attesa della formazione ufficiale, il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa l'ipotesi del doppio centravanti:

Verso doppio centravanti Abraham-Belotti — Angelo Mangiante (@angelomangiante) April 29, 2023

16.35 - Il giornalista di Dazn Tommaso Turci anticipa su Twitter la formazione ufficiale del Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.