Roma-Milan: problema per Belotti, al suo posto dentro El Shaarawy

Un altro infortunio, l'ennesimo in questo periodo e il secondo oggi, per la Roma. Stavolta a lasciare il campo è stato costretto Andrea Belotti, che ha ceduto il posto a Stephan El Shaarawy dopo l'intervallo. Il Gallo aveva subito un colpo all'altezza dello stomaco durante i minuti di recupero del primo tempo, ma sembrava poter continuare la sua partita nella ripresa. Rientrato sul terreno dell'Olimpico, però, il numero 11 giallorosso ha comunicato a José Mourinho di non riuscire a rientrare in campo, lasciando così il posto al Faraone.