Nemanja Matic non giocherà Monza-Roma. Il centrocampista serbo, infatti, sarà squalificato nel match del turno infrasettimanale contro i brianzoli, in programma mercoledì alle ore 20:45. Diffidato, il numero 8 giallorosso è stato ammonito al 24' del primo tempo della sfida contro il Milan, per un intervento duro ai danni di Ismael Bennacer.