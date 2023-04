Monza, Palladino: "Con la Roma sarà dura, ma possiamo giocarcela. Mourinho? Persi 5-0 contro di lui, voglio prendermi una rivincita"

Il momento d'oro del Monza continua. La squadra brianzola sta stupendo tutti e con la vittoria di oggi per 0-2 in casa dello Spezia ha collezionato il terzo successo consecutivo. Al termine del match odierno, il tecnico del club lombardo, Raffaele Palladino, ha parlato anche della sfida contro la Roma, in programma mercoledì 3 maggio alle ore 21 e valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni.

PALLADINO A SKY SPORT

"Siamo diventati una squadra matura, non è facile fare un filotto del genere in Serie A. Siamo felici, prendiamoci i complimenti ma pensiamo già alla Roma per dare continuità".

Che effetto fa sfidare Mourinho?

"Per me è tutto nuovo, ogni domenica è una grande emozione: cerco di imparare da tutti guardando tantissime partite. Cerco di crescere insieme alla squadra perché questo lavoro mi piace tanto. Affrontare Mourinho è una grande emozione, ha fatto la storia del calcio, la sua Inter era una squadra fortissima. Il secondo anno quell'Inter ci batté 5-0 a Genova, proverò a prendermi una rivincita".

PALLADINO IN CONFERENZA STAMPA

Che effetto fa la classifica?

"Ancora non l'ho vista. Siamo felici, contenti, è molto bello quanto sta accadendo. Abbiamo fatto il filotto di tre vittorie, ho chiesto alla squadra un periodo di maturità e ho avuto grandi risposte. Siamo un gruppo pazzesco, qualsiasi cosa chieda alla squadra mi viene data. Li devo ringraziare, sto vivendo un sogno e non dobbiamo abbassare la guardia e pensare subito alla Roma. È dura, ma possiamo giocarcela con chiunque".

Ora c'è la Roma. Pensa di fare turnover?

"La squadra sta benissimo. Non so se confermare l'undici, probabilmente faremo cambi ma perché può giocare chiunque. Chi è fuori scalpita e mi mette in difficoltà, il segreto di questa squadra non è chi va in campo o subentra, ma chi sta fuori come Marlon, D'Alessandro, Vignato, Antov, gente che dà sempre tutto. Il segreto è questo. Faremo la conta per mercoledì, la squadra sta bene e non abbiamo mai avuto cali fisici. Metterò in campo chi riterrò pronto".