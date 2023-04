Serie A, Spezia-Monza 0-2: in gol Ciurria e Carlos Augusto

Lo Spezia cade ancora. Nel match contro il Monza, valido per la trentaduesima giornata di Serie A, la squadra ligure è stata battuta per 0-2 a causa delle reti di Ciurria e Carlos Augusto, realizzate rispettivamente al 21' e al 93'. Con questo risultato gli uomini di Semplici rimangono al quartultimo posto a 27 punti, solamente a +1 dall'Hellas Verona (che domenica giocherà contro la Cremonese). La favola del Monza continua e i ragazzi di Palladino salgono momentaneamente in nona posizione a quota 44.