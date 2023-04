FOTO - Roma-Udinese, presenti allo Stadio Olimpico anche Balbo e Candela

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena la sfida tra Roma e Udinese, valida per la trentesima giornata di Serie A. Sono oltre 61mila gli spettatori presenti e tra questi ci sono anche alcuni personaggi di grande spicco. Oltre al vice presidente Ryan Friedkin e Paulo Dybala (presente in tribuna), all'Olimpico c'è anche Abel Balbo, leggenda della società giallorossa. Il club capitolino ha pubblicato su Twitter una foto dell'ex centravanti mentre posa con la sciarpa sotto una sua nota citazione ("La Roma è una passione, la Roma è un amore"). Durante il match, Balbo è stato pizzicato in tribuna seduto al fianco di un altro ex giocatore della Roma, Vincent Candela.