Roma-Udinese, Dybala segue il match in tribuna. Presente anche Ryan Friedkin

In uno Stadio Olimpico sta andando in scena la sfida tra Roma e Udinese, valida per la trentesima giornata di Serie A. Sono oltre 61mila gli spettatori presenti e tra questi c'è anche Paulo Dybala, il quale sta seguendo la partita dalla tribuna poiché infortunato. Inoltre è stato pizzicato dalle telecamere anche Ryan Friedkin, figlio del presidente Dan.