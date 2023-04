FOTO - Roma-Milan 1-1

Allo Stadio Olimpico lo scontro Champions tra Roma e Milan finisce in parità: termina 1-1 la sfida valida per la 32esima giornata di campionato. Succede tutto in pieno recupero: la Roma - che durante il match ha perso per infortunio Kumbulla e Belotti - passa in vantaggio al 94' con Abraham, innescato da Celik, ma al 97' Saelemaekers sfrutta una disattenzione difensiva giallorossa e sigla il pareggio. Roma e Milan si portano entrambe a 57 punti, al 4° posto. Gli scatti del match: