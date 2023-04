Atalanta, allenamento mattutino a porte chiuse in vista della Roma

Lunedì 24 aprile alle ore 20:45 l'Atalanta ospiterà al Gewiss Stadium la Roma di José Mourinho nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A. I giallorossi, reduci dall'impegno europeo con il Feyenoord, hanno iniziato la preparazione in vista di questa gara solamente oggi pomeriggio, mentre i ragazzi di Gian Piero Gasperini stanno lavorando già da alcuni giorni. Ecco il report dell'allenamento odierno (svoltosi a porte chiuse): "Nerazzurri al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della partita contro la Roma in programma lunedì sera al Gewiss Stadium di Bergamo. Domani, sabato 22 aprile, la preparazione proseguirà con un’altra seduta al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse".

(atalanta.it)

