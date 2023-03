Sassuolo, Dionisi: "Contro la Roma sarà molto difficile, ma non dovremo avere paura"

SKY SPORT - Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria per 3-2 contro la Cremonese. Il tecnico dei neroverdi ha commentato la gara, soffermandosi anche sul prossimo impegno di campionato. Gli emiliani affronteranno la Roma domenica 12 marzo alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Queste le sue parole.

Potete cominciare a guardare avanti e non più indietro?

"Vediamo le prossime. Giocheremo una gara sulla carta difficilissima a Roma contro la Roma. Tutti avranno voglia di giocarla, non dovremo aver paura, anche se partiremo più sconfitta. Ci proveremo e con questa classifica potremo giocare le nostre carte".

State crescendo piano piano.

"Sì, è la cosa più importante vedere che la squadra partecipa tutta. Chi entra non si guarda alle spalle e così vengono fuori queste partite. Il risultato è meritato, ce lo prendiamo e non è un caso che l'abbia decisa uno entrato dalla panchina. Questa è la cosa più bella, non siamo partiti con questo spirito e lo ha creato la squadra. Merito di tutti".