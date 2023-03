Sampdoria, tornano i nazionali: allenamento incentrato su possessi e partitella. Differenziato anche per Gunter

La Sampdoria si è allenata anche quest'oggi in vista della partita contro la Roma, in programma domenica alle ore 18. Così come José Mourinho, Dejan Stankovic ha ritrovato molti nazionali, ad eccezione di Tomas Rincon. Ecco il report della seduta odierna: "La Sampdoria prosegue a Bogliasco la preparazione in vista della trasferta di Roma. Con il rientro di tutti i nazionali, ad eccezione di Tomás Rincón atteso nelle prossime ore, nel pomeriggio, sul campo 2 del “Mugnaini”, Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto un allenamento incentrato su possessi e partitella undici contro undici. Sessioni differenziate per Andrea Conti, Manuel De Luca e Koray Gunter; percorsi riabilitativi per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, giovedì, si replica: nuovo pomeridiano in agenda".

(sampdoria.it)

