FOTO - Trigoria: giallorossi al lavoro in vista della Sampdoria. Mourinho ritrova molti nazionali

La Roma continua a lavorare in vista della partita contro la Sampdoria, valida per la ventottesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18. Questo può considerarsi il primo vero allenamento verso la prossima gara di campionato, infatti alla seduta odierna hanno partecipato molti calciatori convocati dalle rispettive nazionali durante la sosta. Presenti Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola, Roger Ibanez, Rui Patricio e Benjamin Tahirovic.