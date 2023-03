Sampdoria-Hellas Verona, ammonito Nuytinck: era diffidato, salterà la Roma

Tegola per la Sampdoria di Dejan Stankovic. Al minuto 83 della sfida salvezza contro l'Hellas Verona, valida per la ventisettesima giornata di Serie A, Bram Nuytinck ha ricevuto un cartellino giallo per un intervento falloso su Adolfo Gaich. Il difensore centrale dei blucerchiati era diffidato e a causa di questa ammonizione salterà la prossima partita di campionato: la Sampdoria se la vedrà contro la Roma il 2 aprile alle ore 18 allo Stadio Olimpico e non potrà contare sullo squalificato Nuytinck.