Serie A, la Sampdoria torna a vincere dopo 10 partite: battuto 3-1 l'Hellas Verona

Il lunch match della ventisettesima giornata di Serie A ha visto la Sampdoria tornare al successo dopo ben 10 giornate. I blucerchiati si sono imposti per 3-1 contro l'Hellas Verona grazie alla doppietta realizzata nel primo tempo da Manolo Gabbiadini e alla rete di Alessandro Zanoli in contropiede al 98', rendendo così inutile il gol della speranza di Davide Faraoni. Da segnalare per la formazione veronese due gol annullati per fuorigioco ad Adolfo Gaich. Con questa vittoria la Sampdoria scavalca la Cremonese e sale al penultimo posto in classifica, portandosi a -9 dalla salvezza. L'Hellas Verona invece resta terzultima a quota 19, permettendo così allo Spezia (attualmente salvo) di rimanere a +5.