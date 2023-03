ROMA-SASSUOLO: le probabili formazioni. Wijnaldum ed El Shaarawy dal 1', ipotesi Bove

Dopo la vittoria contro la Real Sociedad nel primo round degli ottavi di finale di Europa League, la Roma ospita il Sassuolo nella 26esima giornata di campionato senza José Mourinho, squalificato. Il tecnico giallorosso, che non guiderà i suoi dalla panchina, dovrà fare a meno di Cristante, out per squalifica, Pellegrini, Belotti, Solbakken e Llorente, infortunati. Terzetto difensivo titolare, Wijnaldum e Matic dovrebbero iniziare dal 1' - ipotesi Bove, che si candida ad una maglia da titolare - con Zalewski e Spinazzola sulle corsie esterne. Davanti Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

All.: Mourinho (squalificato, in panchina Foti).

SASSUOLO: Consigli; Rogerio, Erlic, Tressoldi, Zortea; Henrique, Obiang, Frattesi; Laurienté, Pinamonti, Berardi.

All.: Dionisi.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Capaldo - Prenna. IV uomo: Giua. VAR: Pairetto. AVAR: Nasca.