Brutte notizie per José Mourinho in vista di Roma-Juventus, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Oltre alla sindrome influenzale che ha colpito Lorenzo Pellegrini nelle ultime ore, anche Ola Solbakken non è al meglio. L'attaccante norvegese infatti ha accusato un problema muscolare e con grande probabilità salterà la sfida di contro i bianconeri. Da valutare l'entità dell'infortunio.

