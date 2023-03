Domani la Roma potrebbe dover fare a meno di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è stato colpito da un attacco di sindrome influenzale. Come riportato dal sito dell’esperto in calciomercato non sarebbe nulla di preoccupante ma va messa in conto la sua probabile assenza. Domani il provino decisivo per capire se potrà scendere in campo nel match contro la squadra di Allegri.

(pazzidifanta.com)

