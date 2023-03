LAZIO-ROMA: le probabili formazioni. Dubbio Matic-Wijnaldum, davanti torna Abraham

Archiviata l'Europa, è tempo di derby per la Roma. Una stracittadina delicata per gli uomini di Mourinho, che vogliono riscattare la sconfitta dell'andata ma soprattutto tentare il sorpasso in classifica ai danni della Lazio in una corsa Champions che si fa sempre più intricata. Pochi dubbi di formazione per lo Special One, che sarà ancora squalificato: tra i pali Rui Patricio, linea a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo uno tra Wijnaldum e Matic al fianco di Cristante, con Zalewski e Spinazzola sugli esterni. Davanti Dybala (al suo primo derby) e Pellegrini alle spalle di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO: Maximiano; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp: Provedel, Adamonis, Patric, Gila, Radu, Lu. Pellegrini, Lazzari, Basic, Marcos Antonio, Romero, Cancellieri, Immobile.

All.: Sarri

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. A disp.: Svillar, Boer, Celik, Llorente, Zalewski, Bove, Tahirovic, Camara, Wijnaldum Solbakken, Volpato, Belotti.

All.: Mourinho

Arbitro: Massa. Assistenti: Alassio-Imperiale. IV Uomo: Maresca. Var: Di Paolo. Avar: Rapuano.