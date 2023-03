Lazio-Roma, i convocati di Sarri: presenti Provedel e Immobile (FOTO)

Alle ore 18 allo Stadio Olimpico andrà in scena il derby tra Lazio e Roma, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. La società biancoceleste ha annunciato ufficialmente i 26 convocati per la sfida odierna. Nonostante le condizioni fisiche non siano delle migliori, Maurizio Sarri porterà con sé anche Ivan Provedel (colpito da un attacco febbrile) e Ciro Immobile (infortunio muscolare).