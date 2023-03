Brutta tegola per Maurizio Sarri a poche ore dal Derby della Capitale, in programma oggi alle 18. Ivan Provedel è a letto con la febbre a 39 da due giorni e sono pochissime le chance di vederlo in campo contro la Roma: al suo posto è pronto Luis Maximiano. La probabile assenza di Provedel si aggiunge all'infortunio di Ciro Immobile e alla squalifica di Matias Vecino.

