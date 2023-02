VIDEO - Cremonese-Roma, i tifosi giallorossi intonano l'inno

La Roma sta affrontando la Cremonese nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A e questa sarà l'ultima partita senza il supporto dei tifosi nel settore ospiti (chiuso per due mesi in seguito agli scontri con gli ultras del Napoli in autostrada). Molti romanisti hanno comunque deciso di seguire la propria squadra assicurandosi un biglietto in tribuna e, poco prima del calcio d'inizio, hanno intonato a squarciagola l'inno "Roma Roma Roma".