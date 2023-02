CREMONESE-ROMA: le probabili formazioni. Prima da titolare per Wijnaldum, Kumbulla in difesa. In attacco confermato Belotti (VIDEO)

Dopo il 2-0 contro il Salisburgo e la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, la Roma torna di nuovo in campo. Alle ore 18:30 i giallorossi affronteranno la Cremonese (attualmente ultima in classifica) nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. José Mourinho vorrà vendicare la sconfitta rimediata in Coppa Italia per mano dei grigiorossi, ma a causa dei tanti impegni ravvicinati sarà costretto a fare un po’ di turnover. In porta giocherà ancora Rui Patricio, mentre in difesa ci saranno Mancini, Ibanez e Kumbulla, che prenderà il posto dello squalificato Smalling. A centrocampo la sorpresa odierna: Wijnaldum sarà titolare per la prima volta da quando indossa la maglia della Roma e sarà affiancato da Cristante. Sulla fascia sinistra agirà Spinazzola, mentre sulla destra Karsdorp. Il tridente dovrebbe essere composto da El Shaarawy e Pellegrini alle spalle di Belotti. Inizialmente in panchina quindi Dybala e Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE: Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Meite, Pickel, Benassi, Valeri; Okereke, Dessers.

A disp.:

All.: Ballardini

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

A disp.:

All.: Mourinho

PREPARTITA

15:58 - Ecco una panoramica dello Stadio Giovanni Zini a poco più di due ore dall'inizio del match.