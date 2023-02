Salernitana, ufficiale l'esonero di Nicola: al suo posto Paulo Sousa

Dopo lo Spezia, cambia allenatore anche la Salernitana. Come annunciato dalla società campana, Davide Nicola è stato ufficialmente esonerato e al suo posto è arrivato l'ex Fiorentina Paulo Sousa. Ecco i comunicati: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Paulo Sousa e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra".

