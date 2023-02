Altro cambio in panchina in Serie A: lo Spezia esonera Luca Gotti e la decisione arriva dopo il pareggio con l'Empoli nell'ultimo turno di campionato. "Spezia Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra - la nota della società ligure - . Il Club intende ringraziare il tecnico per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali".

(acspezia.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE