Lecce-Roma: Karsdorp non sarà convocato

Le voci degli ultimi giorni volevano un imminente rientro di Karsdorp a disposizione, magari già per la trasferta di Lecce. In realtà, come fa sapere Angelo Mangiante in un tweet, l'esterno olandese non farà parte dei convocati per la sfida di domani, con calcio d'inizio alle 18 al 'Via del Mare'. Karsdorp era finito ai margini della rosa dalla sfida col Sassuolo dello scorso novembre.