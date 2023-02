Karsdorp: il terzino olandese potrebbe essere convocato per Lecce-Roma

Rick Karsdorp potrebbe tornare a disposizione di José Mourinho. Il terzino olandese è ai margini del progetto dal lontano 9 novembre, quando si rese protagonista di una brutta prestazione in occasione di Sassuolo-Roma. Il tecnico, sentitosi 'tradito', decise di punirlo e il rapporto si rovinò ulteriormente quando il giocatore non rispose alla convocazione per la tournée in Giappone. Il ventisettenne è stato accostato a molte società nel mercato di gennaio, ma alla fine è rimasto nella Capitale. Ora però il rapporto con l'allenatore sembra essersi ricucito e, secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, Karsdorp potrebbe tornare tra i convocati per la partita contro il Lecce, in programma questo sabato alle ore 18.

(Sky Sport)