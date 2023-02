Juventus, presentato ricorso al Collegio di Garanzia contro la penalizzazione di 15 punti

La Juventus ha depositato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni contro la sentenza della Corte di Appello della Figc che le ha inflitto la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Il termine per presentare il ricorso era di 30 giorni dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza della giudice d'appello federale.

(ansa)

La Juventus chiede in via principale al Collegio di Garanzia di annullare senza rinvio l'impugnata decisione per l'inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino 'fatti nuovi' idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata. In subordine, il club chiede di annullare la decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti, nonché per violazione del diritto di difesa. Il ricorso propone inoltre altre motivazioni per chiedere l'annullamento senza rinvio e suggerisce anche di