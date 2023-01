Caso plusvalenze, via all'udienza: la Procura Figc chiede 9 punti di penalizzazione per la Juve

Al via oggi presso la Corte federale d'Appello l'udienza sull'istanza di revoca della sentenza di assoluzione presentata dalla Procura della Figc nell'ambito del caso plusvalenze, che vede coinvolta la Juventus ed altri 8 club. Gli aggiornamenti:

13.40 - Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano sportivo, il procuratore federale Chiné ha chiesto una sanzione di 9 punti di penalizzazione sul campionato in corso per la Juventus: vista la gravità dei fatti contestati e l'impatto avuto dal punto di vista sportivo sui campionati, la richiesta è di una sanzione davvero afflittiva e tenga la Juve fuori dall'Europa. Il procuratore ha chiesto anche l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini.

13.30 - È cominciata alle 12,50 da remoto, presso la Corte federale d'Appello a sezioni unite, la discussione sull'istanza di revoca della sentenza di assoluzione presentata dalla Procura della Figc relativa alla riapertura del caso plusvalenze che vede coinvolta la Juventus e altri 8 club (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara). Nella vicenda sono coinvolti anche 52 dirigenti o ex dirigenti fra i quali Agnelli, Nedved, Arrivabene e Cherubini.

Per prima cosa, dunque, verrà discussa l'ammissibilità del ricorso di revocazione dopo che la stessa Corte federale aveva assolto, nel maggio 2022, i club e dirigenti coinvolti. Qualora l'istanza dovesse essere accetta, il procuratore Chiné procederebbe con la richiesta delle sanzioni per le società e i soggetti interessati.

