Juventus, Allegri: "Domenica spero di rivedere Mourinho in panchina"

Dopo il derby vinto contro il Torino, Max Allegri si è proiettato già alla sfida di domenica sera contro la Roma, quando rischia di non esserci Josè Mourinho, espulso contro la Cremonese con annesse polemiche con il quarto uomo Serra. Il tecnico bianconero si è espresso così: "Non so se arriverà la squalifica, spero di vederlo in panchina".