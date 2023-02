Cremonese-Roma: lite nello spogliatoio dell'arbitro dopo il match. Spunta la frase di Mou: "Mai trattato in questo modo in 30 anni di carriera"

Farà molto discutere l'episodio avvenuto nel secondo tempo di Cremonese-Roma, quando José Mourinho è stato espulso dal direttore di gara Piccinini dopo un acceso confronto tra lo stesso Special One e il quarto uomo Marco Serra. Nel post partita il tecnico ha accusato il quarto uomo di avergli rivolto parole poco educate e di voler ricorrere a vie legali. Come riporta l'emittente satellitare, inoltre, al termine della sfida ci sarebbe stata una pesante lite all'interno dello spogliatoio degli arbitri. Spunta anche una frase di Mourinho: "In 30 anni di carriera nessuno mi aveva mai trattato in questo modo"

(Sky Sport)