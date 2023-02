Cremonese-Roma, MOURINHO: "Partita difficile, Wijnaldum in condizione per giocare dal 1'"

Oggi alle ore 18:30 andrà in scena la sfida tra Cremonese e Roma, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. A pochi minuti dal calcio d'inizio, José Mourinho ha parlato ai microfoni della piattaforma streaming. Queste le sue dichiarazioni.

MOURINHO A DAZN

La partita di Coppa Italia vi ricorda che la gara è insidiosa.

“Non solo quella partita, anche quella di campionato in cui abbiamo vinto 1-0. Anche l’analisi che abbiamo fatto della loro ultima partita dove hanno sempre avuto la possiblità di discutere il risultato. Non hanno ancora ottenuto quello che avrebbero meritato ma è una partita difficile per noi”.

Con Wijnaldum si alza il livello del centrocampo?

“Dire questo significherebbe dire che Matic e gli altri che giocano di solito non hanno la stessa qualità. Dico che Gini in condizione di giocare una parte importante della partita, ci da più opzioni. Quando entri in una fase di campionato che si incrocia con la fase a eliminazione di Europa League, è importante per noi”.

Belotti e Abraham stanno facendo bene.

“Abraham non ha problemi fisici, è un qualcosa di più emozionale, in questo caso è un’opzione. Preferisco entrare in campo con giocatori al top della loro condizione”.