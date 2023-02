Hellas Verona, attivazione ed esercitazioni tattiche in vista della gara contro la Roma

L'Hellas Verona sta continuando la preparazione in vista della gara contro la Roma, in programma domenica alle ore 20:45 e valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Nell'allenamento odierno gli scaligeri si sono soffermati su attivazione ed esercitazioni tattiche. Ecco il report della seduta: "Oggi, venerdì 17 febbraio, allo Sporting Center 'Paradiso', i gialloblù hanno svolto le seguenti attività: attivazione ed esercitazioni tattiche. Domani, sabato 18 febbraio, è in programma la rifinitura tecnica".

