Cremonese-Roma: esordio da titolare per Wijnaldum con la maglia giallorossa

Cremonese-Roma sarà una partita davvero importante per Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese infatti partirà titolare per la prima volta da quando indossa la maglia giallorossa. Tornato in campo in occasione di Lecce-Roma dell'11 febbraio dopo la rottura della tibia in estate, la condizione fisica del trentaduenne è migliorata con il passare del tempo e oggi José Mourinho ha voluto premiarlo schierandolo dal primo minuto.