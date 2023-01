Vittorie esterne per Spezia e Bologna nella 18a giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta si impone 2-1 in rimonta sull'Udinese: Sansone al 59' e Posch all'80' ribaltano l'iniziale vantaggio di Beto dal dischetto. Con questo successo il Bologna si porta a 22 punti in classifica, l'Udinese resta a 25.

Lo Spezia passa in casa del Torino per 1-0: basta la rete Nzola su calcio di rigore al 28' per garantire i tre punti alla formazione di Gotti, che sale a 18 punti.